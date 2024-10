Urodziła się w Rosji. "Krzyczmy i sprzeciwiajmy się tej wojnie"

Alona Szostak to aktorka, którą mogliśmy zobaczyć m.in. w produkcji "Biała odwaga", gdzie wcieliła się w postać mamy Bronki, a także pojawiała się w wielu polskich serialach. Swoją karierę zawodową rozpoczynała w Teatrze Rozrywki w Chorzowie. Nadal występuje w teatrach. W 2023 roku zagrała Różę w spektaklu "Cudzoziemka", który był wystawiany na deskach Teatru Polskiego w Poznaniu.

Alona Szostak otwarcie mówiła o pewnym podobieństwie do postaci, w którą się wcielała. Kiedy przyjechała do Polski, z malutką córką, mając 23 lata, również czuła się cudzoziemką.

W związku ze swoimi rosyjskimi korzeniami i wojną w Ukrainie już po rozmowie z dziennikarką portalu teatr-pismo.pl Alona Szostak poprosiła o dodanie kilku zdań do rozmowy.

Tym samym odniosła się do sytuacji powiązanej z koncertem na rzecz Ukrainy, organizowanym przez poznańskie teatry. Aktorka miała bowiem zaśpiewać w trakcie wydarzenia w języku rosyjskim utwór "Wojna".

Alona Szostak nie ukrywała, że jest związana z Rosją, gdyż tam spędziła swoje dzieciństwo. Olha Hryhorash z Teatru Emigrant nie zgodziła się, by aktorka zaśpiewała w trakcie koncertu piosenkę po rosyjsku - utwór wydawał się jej niewłaściwy. Alonie zaproponowano inny utwór w języku polskim, jednak odmówiła.

