Urodziła trójkę dzieci. Szczerze wyznaje, że nie lubiła czasu, gdy była w ciąży

Ruch dziecka wynagradza wszystko

Jedyną rekompensatą w tym nieprzyjemnym dla blogerki stanie, były momenty, gdy czuła, jak dziecko rusza się w brzuchu. "Jedyne, co kochałam, to momenty, gdy dziecko dawało o sobie znać, gdy czułam kopnięcie lub ruch. To było w 100 procentach warte wszystkiego i sprawiało, że czułam się tak szczęśliwa!" - wyjaśniła.