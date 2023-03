Urodziłaś się w tym roku? Możesz liczyć na wyższą emeryturę

Komu dokładnie przysługuje wyższa emerytura?

Okazuje się, że cieszyć się mogą panie urodzone od marca do czerwca 1956 roku. Jak donosi Rzeczpospolita wyższe świadczenia dla kobiet z tego przedziału to wynik zmian, jakie zaszły w OFE, a także obniżenia wieku emerytalnego w 2017 roku. Co jeszcze warto wiedzieć o podwyższonych emeryturach?