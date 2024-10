Usłyszała diagnozę. Niemen zaapelowała do fanów

Po wizycie u lekarki podzieliła się dobrą nowiną ze swoimi fanami, którzy martwili się o jej zdrowie. "Kochani. Bardzo Wam dziękuję za troskę. Jest już u mnie dużo lepiej. Wracam do domu. Wyniki badań – git. Lekarka powiedziała, że szaleństwa przysercowe to raczej echa po covidzie" – napisała artystka na swoich mediach społecznościowych.

Jak sama przyznała, problemy z sercem mogły być nie tylko wynikiem powikłań po przebytej infekcji COVID-19, ale również efektem permanentnego stresu, z którym zmagała się w ostatnich miesiącach. Przeprowadzka i zmagania z codziennymi wyzwaniami wyraźnie odbiły się na jej zdrowiu, co przyczyniło się do jej osłabienia.

Natalia zaapelowała do swoich obserwatorów, aby nie zapominali o własnym dobrostanie. "Dogadzać sobie. Ukochać. To ty jesteś najważniejszy. Jak sobie baterii nie naładujesz, to nie masz z czego wesprzeć bliźnich" – dodała, podkreślając, jak ważne jest, by każdy pamiętał o regeneracji zarówno ciała, jak i umysłu.