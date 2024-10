- Szukaliśmy aktorki w zaawansowanym już wieku, ale takiej, która miałaby "nieograną" twarz, nieznaną bardzo szerokiej publiczności. Gdy na casting przyszła pani Halina, niemal od razu było dla nas jasne, że to właśnie ona, osoba z klasą, najlepiej zagra telewizyjną Marię - mówił Wojciech Niżyński, scenarzysta "Klanu", w wywiadzie dla "Świata seriali".

Podczas kręcenia zdjęć u Haliny Dobrowolskiej zdiagnozowano nowotwór. Walka z chorobą była dla niej wyczerpująca i wymagała ogromnego poświęcenia. Z powodu pogarszającego się stanu zdrowia twórcy serialu postanowili uśmiercić graną przez nią postać. Dla aktorki był to cios, który jednak przyjęła z godnością.

