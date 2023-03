Usuń z domu jak najszybciej. Szybko sobie podziękujesz

Bibeloty mają to do siebie, że tworzą klimat miejsca i w pewnym sensie organizują przestrzeń. Szybko się do nich przyzwyczajamy. Nie wyobrażamy sobie np. regału bez konkretnej ramki czy wazonu. Dobrym pomysłem jest jednak przejrzenie tego typu rzeczy i ich obiektywna ocena. Jeśli coś źle się zestarzało, może czas to po prostu wyrzucić?