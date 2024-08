Aktywistka na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz influencerka znana w sieci jako Anioł na Resorach pokazała ostatnio, jak wyglądała jej droga do lekarza. Przez popsutą windę na warszawskiej stacji, była zmuszona do obrania dłuższej trasy. Zaapelowała do Rafała Trzaskowskiego.