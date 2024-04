"Nie było osoby, która by się za mną nie obejrzała. To się zmienia"

To prawda. Walczyliśmy właśnie o to, żeby opiekunowie mogli pracować, a świadczenie wspierające przysługiwało osobie z niepełnosprawnością, co udało się wprowadzić, jednak nie każdy uważa, że to dobry ruch. Zdaję sobie sprawę, że opiekunowie, którzy spędzili ze swoimi dziećmi czy podopiecznymi 20, 30, 40 lat, mają bardzo małe szanse na rynku pracy. Nie zgadzam się z tym, by opiekun był skazany na bezrobocie i ubóstwo przez to, że opiekował się przez lata bliską osobą. Wsparcie dla opiekunów jest również bardzo potrzebne. Zresztą świadczenia wspierającego w tym roku nie otrzyma każdy, tylko osoby z największą liczbą punktów, które najbardziej go potrzebują. Warto podkreślić, że opiekunowie nie muszą ze świadczenia rezygnować, jeżeli je pobierają, a ich podopieczni nie uzyskają odpowiedniej punktacji, by otrzymać świadczenie wspierające.