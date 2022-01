Uważa się za najbardziej znaną kochankę w Wielkiej Brytanii. Powiedziała dlaczego

"Jestem dumną kochanką i seryjną oszustką"

Zanim Lee wybrała poliamorię, była mężatką. Niestety jej partner zginął tragicznie. Rodzina Gweneth nie do końca akceptuje jej decyzję, jednak nikt nie ma na nią wpływu. Dlaczego kobieta nie czuje się winna temu, że bierze udział w doprawianiu innym kobietom rogów? Lee zauważyła, iż to nie ona dopuszcza się zdrady - romans jest wyborem niewiernych mężczyzn. Co ciekawe, kobieta bardzo lubi pytać się swoich kochanków o ich żony.