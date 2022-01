Wystylizowana Małgorzata Rozenek pozuje przed lustrem. Internauci podzieleni

Małgorzata Rozenek to jedna z najlepiej ubranych polskich gwiazd?

Choć co pewien czas wybory celebrytki wywołują burzę, trzeba przyznać, że w ciągu kilkunastu lat styl Rozenek przeszedł niesamowitą przemianę. Dawniej Małgorzatę mogliśmy zobaczyć w jeansach, t-shirtach oraz prostych sportowych butach. Kolejne lata przynosiły wiele eksperymentów z ubiorem oraz makijażem. Z nijakich prostych kompletów Rozenek przeszła do zabawy formą i kolorem - intensywne barwy w pewnym momencie stały się jej znakiem rozpoznawczym. Widać, że przez lata Małgorzata nabrała wprawy w dobieraniu do siebie poszczególnych elementów garderoby.