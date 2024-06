Ok, rozumiem

Możesz zapisać ten artykuł na później. Znajdziesz go potem na swoim koncie użytkownika

Uważaj na tę roślinę. Jej sadzenie to zły pomysł

Jeśli szukasz odpowiedniej rośliny do posadzenia w ogrodzie, musisz uważać na różę pomarszczoną. Mimo swojej niezwykłej urody i intensywnego zapachu wybór tego gatunku może przyczynić się do wielu szkód.

Róża pomarszczona, znana ze swojego urokliwego wyglądu i intensywnego zapachu, stała się poważnym zagrożeniem dla rodzimej flory. Ta niepozorna roślina, sprowadzona do Europy jako ozdoba ogrodów czy przydrożnych skarp, szybko wymknęła się spod kontroli, opanowując nadmorskie wydmy, klify i tereny ruderalne. Choć jej piękno wciąż przyciąga wzrok, to jej inwazyjny charakter sprawia, że sadzenie jej to ogromny błąd.

Roślina rozmnaża się głównie za pomocą podziemnych pędów, ale również poprzez nasiona znajdujących się w mięsistych owocach. Okazuje się, że ta odmiana, chociaż jest krzewem niezwykle pięknym, jest gatunkiem trudnym do usunięcia.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Jak wygląda róża pomarszczona?

Róża pomarszczona to krzew osiągający wysokość od 1 do 1,5 metra, tworzący gęste zarośla. Ma pierzaste, podzielone liście składające się z 5-9 listków, które są wyraźnie pomarszczone, ciemnozielone i nagie z wierzchu, a od spodu pokryte gruczołowatymi włoskami, co sprawia, że są lekko lepkie w dotyku.

Starsze pędy mają liczne kolce i drobne szczecinki. Kwiaty, które pojawiają się od czerwca do sierpnia, mają średnicę 8-10 cm i są ciemno-różowe, rzadziej białe. Intensywnie czerwone owoce dojrzewają pod koniec sierpnia. Tak zwany owoc róży to owoc rzekomy (pseudoowoc), z właściwymi owocami (twardymi orzeszkami) ukrytymi pod barwną, mięsistą okrywą. Róża pomarszczona wytwarza długie podziemne rozłogi, co sprzyja jej wegetatywnemu rozmnażaniu. Jest mrozoodporna, toleruje suszę, zasolenie, okresowe zalewanie i zasypywanie piaskiem.

Róża pomarszczona jest trudna do wyplewienia

Róża pomarszczona to gatunek inwazyjny, co oznacza, że rozprzestrzenia się szybko i skutecznie, wypierając rodzime rośliny. Jej gęste zarośla zacieniają glebę, utrudniając wzrost innym gatunkom. Dodatkowo róża pomarszczona produkuje ogromne ilości nasion, które są rozsiewane przez ptaki i ssaki. Jak czytamy na stronie gov.pl, gatunek jest odporny na działanie ognia, koszenie i często także na działanie herbicydów, co sprawia, że jego zwalczanie jest niezwykle trudne.

Inwazja róży pomarszczonej prowadzi do spadku różnorodności biologicznej, co ma negatywny wpływ na funkcjonowanie ekosystemów. W miejscach opanowanych przez tę roślinę obserwuje się zmniejszenie liczby gatunków zwierząt, które są zależne od rodzimych roślin.

Zobacz także : Połóż na środku ogrodu. Rano pożegnasz wszystkie ślimaki

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl.