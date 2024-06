Połóż na środku ogrodu. Rano pożegnasz wszystkie ślimaki

W sklepach możemy znaleźć mnóstwo specjalistycznych środków do walki ze ślimakami, jednak nie zawsze są one skuteczne, a dodatkowo mogą wpłynąć na nasze uprawy. Dlatego dobrze jest sięgnąć po naturalne rozwiązanie. Potrzebny produkt znajdziesz w kuchni, a dokładniej w lodówce.

Do przygotowania pułapki na ślimaki potrzebujesz mleko, wodę i szklany słoik. Przygotuj mieszankę mleka i wody, wlej ją do słoika lub innego pojemnika i wieczorem zakop go w ogrodzie. Po kilku godzinach, a najlepiej rano, zobaczysz, że pułapka zwabiła ślimaki, które skuszone zapachem mleka, wpadły do środka.