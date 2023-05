Uważaj, żeby nie dotknąć. Jest już w całej Polsce

Oleica krówka to niewielki chrząszcz, którego długość nie przekracza 35 mm. Posiada on charakterystyczny, czarno-niebieski pancerz, który mieni się w słońcu. Jeśli zauważysz go podczas spaceru, lepiej się nie zbliżaj. Ten niepozorny owad wytwarza substancję zwaną kantarydyną. To trucizna, której nawet niewielka ilość jest w stanie zrobić krzywdę.