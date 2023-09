Uważaj, żeby nie nadepnąć. Budują gniazda w całej Polsce

Gliniarze naścienne nie stanowią żadnego zagrożenia dla ludzi czy zwierząt. Są bardzo pożyteczne, dlatego nie należy ich deptać. Kontrolują one populację pająków, bowiem to właśnie one stanowią ich główne pożywienie. Niestety, lokując się nieopodal naszych okien, czy też na balkonie, mogą wywoływać dyskomfort.