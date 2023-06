Dwa plasterki połóż obok łóżka. Komary w mig uciekną

Możesz też iść o krok dalej. Jeśli przepadasz za cytrusowymi i ziołowymi zapachami, zainwestuj w olejek eteryczny o zapachu odstraszającym komary. W skład takich mieszanek wchodzi zwykle olejek lawendowy, eukaliptusowy, cytrynowy czy kamforowy. Takim olejkiem można spryskać pościel, rozcieńczając go uprzednio z wodą albo wlać go bezpośrednio do nawilżacza powietrza. Działając w nocy, będzie emitował przyjemny aromat, który dla komarów jest niemożliwy do zniesienia. To prosty, skuteczny i bezpieczny sposób na pozbycie się niechcianych lokatów ze swojego mieszkania.