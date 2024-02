Uważają, że to nie zdrada. Takich przypadków jest coraz więcej

Dla wielu osób zdrada następuje wtedy, gdy doszło do kontaktu fizycznego - seksu lub choćby pocałunku. Współcześnie jednak, aplikacje randkowe i media społecznościowe sprawiają, że coraz powszechniejsze stają się zdrady emocjonalne, które bolą tak samo, a w niektórych przypadkach nawet bardziej.

"Newsweek" opisuje też historię 29-letniej Magdy, która odkryła zażyłość, jaka zrodziła się pomiędzy jej narzeczonym a poznaną na siłowni kobietą. Po przejrzeniu korespondencji okazało się, że wysyłają sobie wzajemnie nagie fotografie. Choć partner uważa, że nic nie zrobił i każdy ma jakichś znajomych, dla Magdy to emocjonalna zdrada. - Mamy ciche dni, nie wiem, co z nami dalej - stwierdza kobieta.

Przyznaje też, że zdrada emocjonalna nie zawsze prowadzi do zdrady fizycznej.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was! Chętnie poznamy wasze historie, podzielcie się nimi z nami i wyślijcie na adres: wszechmocna_to_ja@grupawp.pl