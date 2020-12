"Uważam o. Rydzyka za idiotę". Katarzyna Lubanuer nie przebiera w słowach

Na początku grudnia o. Tadeusz Rydzyk zorganizował mszę świętą w ramach obchodów 29. urodzin Radia Maryja. Nie była to zwyczajna msza, ponieważ w świątyni zgromadziły się setki wiernych, wielu wysoko postawionych biskupów, znanych polityków oraz ministrów.

W ostatnim czasie wychodzą na jaw kolejne skandale związane z wykorzystywaniem seksualnym nieletnich przez księży i zatajaniem tych przestępstw. Jednak według o. Tadeusza Rydzyka to nie jest nic strasznego. "To, że ksiądz zgrzeszył? No zgrzeszył. A kto nie ma pokus? Niech się pokaże" - mówi z ambony.