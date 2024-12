Użyj zamiast płynu do płukania. Ubrania będą miękkie jak nigdy dotąd

Co zamiast płynu do płukania?

Wielu osobom zależy na tym, by pranie było pachnące oraz miękkie. W tym celu używamy właśnie płynu do płukania. Okazuje się, że doskonale sprawdzi się inny, znacznie tańszy produkt, który możemy znaleźć we własnej kuchni.

W sklepach bez trudu znajdziemy różnego rodzaju płyny do płukania. Ceny dobrych specyfików mogą jednak zwalić z nóg. Czy jednak jeśli zależy nam na pięknym, świeżym zapachu oraz zmiękczeniu tkanin rzeczywiście są one konieczne? Okazuje się, że istnieje dużo lepsza, a do tego znacznie tańsza alternatywa.

Zapomnij o płynie do płukania

Wielu osobom wydaje się, że jeśli nie użyją oni płynu do płukania, ubranie nie będzie już tak pięknie pachnieć. Często to właśnie zimą zwracamy na to szczególnie uwagę - w końcu nie możemy wówczas suszyć ubrań na świeżym powietrzu. Na szczęście nic bardziej mylnego.

Choć płyny do płukania sprawiają, że ubrania są miękkie i pachnące, nie zawsze są one dobrym wyborem. Mogą one bowiem podrażniać delikatną i wrażliwą skórę, a czasami nawet negatywnie wpływać na prace pralki.

"Serio, możesz zostawić komorę na płyn do płukania pustą i nic się nie stanie. Ubrania może nie będą takie miękkie i pachnące, ale zaoszczędzisz pieniądze, zadbasz o środowisko i być może o swoje zdrowie" – napisała na Instagramie Sylwia Panek, która nazywa siebie "naturalną chemiczką".

Zamiennik płynu do płukania

Zamiast kolejny raz wydawać pieniądze na specjalistyczne, a do tego drogie płyny do płukania, warto zaopatrzyć się w produkt, który jest nie tylko tańszy, ale również wyróżnia się wieloma zastosowaniami. W tym przypadku chodzi o ocet.

Niektórzy boją się go używać do prania ze względu na jego ostry, charakterystyczny zapach. Na szczęście po wyjęciu ubrań z pralki jest on niewyczuwalny. Można także skusić się na dodanie do niego kilku kropel ulubionego olejku eterycznego.

