Znajduje się w każdej pralce. Nie każdy wie, co oznacza "II" w szufladzie

Jak poprawnie korzystać z detergentów w pralce? Chociaż jej włączenie nie jest złożonym zadaniem, wielu użytkowników nadal napotyka problemy z prawidłowym rozmieszczeniem detergentów. Każda pralka ma szufladkę z trzema przegródkami , a ich odpowiednie użycie ma kluczowe znaczenie dla jakości prania. Proszek powinien znaleźć się w jednej z nich, a w innych – środek do zmiękczania tkanin oraz proszek do prania wstępnego.

Większość pralek automatycznych ma oznaczenia w postaci symboli lub cyfr, które pomagają zidentyfikować, do której przegródki dodać określony detergent. Symbol kwiatka jest najbardziej intuicyjny – to tutaj należy wlewać płyn zmiękczający. Pozostaje jeszcze kwestia symboli I i II, które mają swoje określone zastosowanie.

W przypadku większości urządzeń symbol II wskazuje komorę, do której należy wsypać proszek do standardowego prania. To najczęściej używana przegroda, ponieważ proszek dodaje się tutaj przy większości programów. Jeżeli jednak twoje ubrania wymagają szczególnego podejścia i zdecydujesz się na pranie ze wstępnym cyklem, proszek należy rozdzielić między przegrody oznaczone symbolami I i II.