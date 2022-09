Używasz do gotowania drewnianej łyżki? Dowiedz się, czy to bezpieczne rozwiązanie

Czy gotowanie z użyciem drewnianych łyżek jest bezpieczne dla zdrowia?

Jednak wiele osób poddaje w wątpliwość stwierdzenie, że drewniane łyżki są higieniczne i bezpieczne dla zdrowia. Otóż są. To prawda, że ze względu na to, iż drewno jest porowate, to wchłania płyny oraz oleje z gotowanej żywności. Lecz badania wykazały, że ewentualnie występujące w nich bakterie dostają się do komórek drewna i nie wracają już na powierzchnię łyżki. Ponadto bakterie te nie rozmnażają się i finalnie umierają. Nie ma zatem czego się obawiać. Trzeba uważać jedynie na popękane łyżki, w których szczeliny wchodzi jedzenie. Taki zniszczony przyrząd kuchenny lepiej jest wyrzucić.