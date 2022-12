Very Mery Christmas czyli święta w wielkim stylu na Breuninger.com

CHRISTMAS PARTY

Urządź w domu imprezę dla bliskich Ci osób i ciesz się wspólnie z nimi przedświątecznym klimatem. To doskonała okazja do spotkań i… spektakularnych stylizacji. Mile widziane są cekiny, welurowe sukienki czy jedwabne bluzki – najlepiej jako total look lub połączenie różnych faktur. Sprawdzą się zarówno na kolacji z przyjaciółmi lub w wigilijny wieczór z rodziną. Każda okazja jest dobra, by wyglądać świetnie. Niech odświętny (na)strój towarzyszy Ci w tym wyjątkowym czasie!