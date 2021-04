Vesna Leszczyńska nie jest już małą dziewczynką. Tak dziś wygląda pociecha dziennikarza

W 2017 r. Vesna chwaliła się udziałem w Międzynarodowym Turnieju "Time For Dance", gdzie udało jej się zająć trzecie miejsce. Uczyła się również gry na wiolonczeli oraz pianinie. Zawsze miała też dobry kontakt z ojcem, który dodatkowo zacieśnił się, gdy jej mama Alicja zachorowała na udar mózgu. Potem musiała zmierzyć się z jego stratą.

Vesna Leszczyńska – co dziś robi?

"Zginiemy z rąk funkcjonariuszy, wracając z imprezy, rozklejając plakaty mówiące prawdę o naszej władzy, czy sprzedając koszulki przy stadionie. Dlaczego? Bo jesteśmy imigrantami, żydami, gejami, mamy inny kolor skóry albo najzwyczajniej w świecie pan władza ma dziś zły dzień. Stracimy życie z rąk kogoś, kto w zamyśle miał być naszym poczuciem bezpieczeństwa. A prokuratura? Zamiecie to pod dywan i nikt za zabranie wam życia już nigdy nie odpowie. Bo po co brudzić sobie rączki? Rzeczą ważniejszą niż etyka jest przecież liczenie pieniędzy, popyt, podaż i własny biznes, nieprawdaż? Niestety, lista ofiar nadużycia władzy przez policję nie kończy się na Igorze Stachowiaku. Miejmy na uwadze, że nie jest to problem jedynie Stanów Zjednoczonych, takie sytuacje wciąż mają miejsce na całym świecie.