Matylda Damięcka żegna Wiesławę Mazurkiewicz. Ilustracja budzi kontrowersje

Komentarze do rzeczywistości

Jedną z nich jest rysunek. Jej profil, na którym zamieszcza ilustracje będące ironicznymi i zazwyczaj wyjątkowo trafnymi komentarzami do rzeczywistości, obserwuje w tym momencie aż 172 tys. użytkowników.

Damięcka krytykuje za pośrednictwem autorskich obrazków partię rządzącą, wspiera Ogólnopolski Strajk Kobiet, ale nie stroni także od nieco lżejszych tematów (np. pogody). Gdy 5 kwietnia zmarł Krzysztof Krawczyk, pożegnała go piękną ilustracją parostatku odpływającego w kierunku zachodzącego słońca.

Pożegnanie Wiesławy Mazurkiewicz

Mazurkiewicz zagrała w wielu ważnych filmach, m.in. "Przesłuchaniu", "Potopie", "Rozmowach kontrolowanych" czy "Faraonie" w reż. Jerzego Kawalerowicza z 1966 roku. To właśnie rola królowej Nikotris jest najwyżej ocenianą przez użytkowników serwisu Filmweb. Do niej nawiązała także Matylda Damięcka w swojej ilustracji.

Pojawiły się jednak głosy, że postać narysowana przez Matyldę przypomina bardziej… Cher. "Byłam przekonana, że to Cher" – pisała jedna z fanek talentu Damięckiej.

A wy co myślicie o najnowszej pracy artystki? Udało jej się dobrze upamiętnić Wiesławę Mazurkiewicz?

