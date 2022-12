Vivienne Westwood wykorzystała zdjęcia z orgii. Te projekty zbulwersowały świat

Na przekór wszystkim, z wykorzystaniem tradycji

W późniejszych latach Vivienne zafascynowała się modą z ubiegłych wieków, co wyraźnie można zobaczyć w jej projektach. Artystka już od lat 80. XX wieku starała się łączyć formy z XVIII wieku z nowoczesnością, co dawało piorunujący efekt. Fantazyjność zmieszana z historycznymi nawiązaniami do minionych lat stały się jej znakiem rozpoznawczym. Przez lata Westwood wykorzystywała nadal szkocką kratę, łącząc ją z takimi materiałami jak tafta czy aksamit. W jej projektach nie brakowało również haftów, zabawy kolorem i formą.