W 2010 roku została Miss Polonia. Jak dziś wygląda jej życie?

Rozalia Mancewicz przyszła na świat w Melbourne. Wychowała się na rodzinnym Podlasiu. W 2000 roku jednak wróciła z bliskimi do Australii. Po dwóch latach ostatecznie osiedli w Polsce.

Mancewicz założyła też wraz z siostrami własną markę odzieżową Mance Studios. Rozalia regularnie dodaje wpisy w mediach społecznościowych, dzięki czemu jej fani mogą być na bieżąco z tym, co dzieje się w życiu celebrytki.

