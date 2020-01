WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

W bieli u papieża? Kto może założyć białą kreację na audiencję? Specjalny protokół dyplomatyczny audiencji papieskich powstał jeszcze w XVI wieku i obowiązuje do dzisiaj w wielu niezmienionych punktach. Podczas oficjalnych wizyt u papieża należy założyć odpowiedni strój w ciemnym kolorze. Zasada ta dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Na audiencję u papieża obowiązuje protokół dyplomatyczny. Zaproszone panie maja do wyboru trzy rodzaje stroju, ale w każdym przypadku muszą być zachowane wymagania związane z długością, zakryciem ramion oraz głowy. Kto w takim razie ma prawo skorzystać z "przywileju bieli"? Wspomniany już protokół jasno określa, że kobiety odwiedzające papieża powinny być ubrane w czarną sukienkę zakrywającą ramiona i kolana. Co więcej muszą mieć na głowie tzw. czarną mantylę, czyli rodzaj welonu. Istnieją wyjątki dotyczące formalnego stroju dla kobiet. Poniżej znajdziesz informację, kto może korzystać z "przywileju bieli". Audiencja u papieża – wytyczne stroju Do najbardziej formalnego stroju zakładanego na audiencję zalicza się "tenue pontificale". Dla kobiet to: czarna suknia z długimi rękawami oraz mantyla na głowę – w przypadku kobiet wywodzących się z kultury hiszpańskiej, często można zauważyć grzebień, na który nałożona jest mantyla. Do stroju formalnego można założyć odznaczenia, ordery czy dyskretną biżuterię. Z kolei strój klasyczny składa się z czarnej sukienki do połowy łydki (albo do kolan) z długimi rękawami lub czarnym szalem zakrywającym ramiona oraz mantyli bez grzebienia. Trzecim rodzajem stroju jest strój mniej formalny, który jeszcze do lat 70. XX wieku nie był akceptowalny – wystarczy czarna sukienka (o prostym kroju) do połowy łydki z zakrytymi ramionami. W trakcie mszy odprawianych przez papieża wciąż jednak obowiązuje nakrycie głowy u kobiet. Zobacz także: Kradzież, klątwa i uzdrowienie. Niezwykła historia obrazu Matki Boskiej Kodeńskiej Audiencja u papieża - "przywilej bieli" Od każdej reguły są wyjątki, czego dowodem jest "przywilej bieli", z którego mogą korzystać niektóre katolickie królowe i księżniczki podczas audiencji u papieża. Wówczas zakładają formalny strój w białym kolorze oraz jasną mantylę. Zgodnie z obowiązującym protokołem, z przywileju mają prawo skorzystać królowe Włoch, Belgii, Hiszpanii, wielka księżna Luksemburga, księżne i księżniczki z dynastii sabaudzkiej. Prawo noszenia bieli obecnie przysługuje: królowej Hiszpanii Zofii

; królowej Belgów Paoli ;

; wielkiej księżnej Luksemburga Marii Teresie ;

; księżnej Neapolu Marinie ;

; księżnej Monako Charlene ;

; królowej Belgów Matyldzie ;

królowej Hiszpanii Letycji. Audiencja u papieża – brak "przywileju bieli" Wymienione powyżej królowe i księżne mogą skorzystać z przywileju, ale nie zawsze się na to decydują. Przywilej bieli nie jest używany przy okazji każdej audiencji u papieża, ponieważ najczęściej obowiązuje podczas najważniejszych wydarzeń w Watykanie. Pozostaje on do uznania członka rodziny, choć czasami również wymagany jest w wyniku zaproszenia Prefekta Domu Papieskiego. Co ciekawe, przywilej noszenia bieli u papieża nie przysługuje wszystkim katolickim żonom władców, ani żonom niekatolickich monarchów. Z przywileju nie mogą korzystać (choć są katoliczkami): żona króla Lesotho, żona księcia Liechtensteinu czy królowa Holandii Maksyma.