W domu z narcystyczną matką. "Ja" to główny obszar jej zainteresowań

– Było Boże Narodzenie, miałam jakieś 15–16 lat. Moja matka zawsze była bardzo wymagającą osobą, a ja robiłam wszystko, żeby ją zadowolić. Wymyślenie dla niej prezentu pod choinkę to było nie lada wyzwanie, zwłaszcza że byłam jedynaczką. W tamte święta wpadłam na pomysł, że zamówię jej prenumeratę ulubionego czasopisma, żeby nie musiała co miesiąc biegać do kiosku. Potwierdzenie zamówienia prenumeraty wydrukowałam na kolorowej drukarce u koleżanki, ozdobiłam i włożyłam w antyramę. Nie mogłam się doczekać, aż moja matka zobaczy to na własne oczy. Ale ona, gdy dostała swój prezent, spojrzała na niego bez żadnych emocji. Nawet jej nie drgnęła powieka. Burknęła pod nosem: "dziękuję" i tyle. Nie zapomnę tego nigdy – opowiada Dagmara.