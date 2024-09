- Gdybym to ja odpowiadała za stworzenie ludzi, zorganizowałabym wszystko tak, żeby po pięćdziesiątce już się nie starzeli. Bo jak przekroczy się już tę granicę, to z roku na rok zaczyna być coraz gorzej - wyznaje.

Helena Norowicz wyjawiła, że jako 12-letnia dziewczynka doświadczyła molestowania seksualnego. Jej oprawcą był duchowny. Mama Norowicz była osobą głęboko wierzącą, a ona sama zapisała się do krucjaty, której szybko stała się przewodniczącą. Przed Wielkanocą pomagała w sprzątaniu kościoła i przygotowaniach do święta.

"Było zimno, a ja przyszłam lekko ubrana. Ksiądz zapytał mnie, czy przypadkiem nie marznę. Odpowiedziałam mu, że trochę tak. Wtedy poprosił, żebym do niego podeszła, to mnie ogrzeje. Niczego złego się nie spodziewając, stanęłam przed nim. Wtedy objął mnie i zaczął mocno ściskać moje piersi. Czułam, jakby ktoś przyłożył do mojego ciała żarzące się węgle. Siłą wyrwałam się z jego objęć i uciekłam. Byłam w szoku. Nie mogłam uwierzyć w to, co się stało" - wyznała gwiazda, dodając, że później przez długi czas bolały ją piersi.