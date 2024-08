Imię było hitem PRL‑u. Rok temu nadano je tylko 73 razy

Irenka, Irencia, Ircia, Irka - choć to dopiero początek długiej listy, w jaki sposób można zdrobniale mówić na Irenę, imię to nie bez powodu cieszyło się dawniej niezwykłą popularnością. Nie tylko nosiły je topowe gwiazdy, ale również wyróżniało się wyjątkowym znaczeniem. Zdradzamy szczegóły.

Wybór odpowiedniego imienia to nie lada wyzwanie dla każdego rodzica. Często szukamy inspiracji w internecie, ale również w książkach, serialach oraz wśród członków własnej rodziny. W końcu to doskonały sposób, by docenić niezwykle ważną osobę w naszym życiu. Nie bez znaczenia jest także znaczenie imienia, które chcemy nadać swojemu dziecku.