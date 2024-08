Imię, którego nikt w Polsce nie nosi. Pytali o nie w "Milionerach"

Wiele osób słysząc je po raz pierwszy, błędnie zakłada, że przeznaczone jest dla kobiet. Agrykola to jednak męskie imię, które często pojawia się w krzyżówkach. Wszystko przez jego znaczenie.

Kto by pomyślał, że w 2023 r. w "Milionerach" pojawi się pytanie z nim związane? Wówczas było ono warte aż 40 tys. zł. Pani Joannie Grzesiak z Krakowa udało się jednak dobrze na nie odpowiedzieć. Wiedziała bowiem, że imię Agrykola oznacza osobę, która uprawia rolę.

Warto dodać, że imię to wywodzi się z języka łacińskiego, gdzie stworzono je z połączenia ze sobą słów: "ager", które oznacz pole oraz "colo", tłumaczone jako "uprawiam".

Osoby, których rodzice zdecydowaliby się nadać im to imię, mogłyby obchodzić imieniny 17 marca, 4 listopada lub 16 grudnia. Nie każdy też wie, jak je zdrabniać. Agrykola może być bowiem nazywany również m.in. Agryczkiem, Agryniekiem, Agrysiusiem oraz Gryczkiem.

Wywodzi się z języka starosłowiańskiego i oznacza osobę "głodną sławy". W dodatku stanowi skróconą wersję imion Godzisław, Gorzysław oraz Gościsław. Co ciekawe, Gosław to także nazwa kilku miejscowości w Polsce.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was! Chętnie poznamy wasze historie, podzielcie się nimi z nami i wyślijcie na adres: wszechmocna_to_ja@grupawp.pl