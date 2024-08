Najpiękniejsze imię żeńskie wybrane. W Polsce nosi je niemal 37 tys. kobiet

"Sophia" zostało okrzyknięte najpiękniejszym imieniem żeńskim na świecie. Brytyjscy naukowcy, wybierając je, wzięli pod uwagę kilka kwestii, m.in. jego fonetykę, symbolikę, wpływy kulturowe oraz znaczenie. Dlaczego to właśnie ono zrobiło na naukowcach największe wrażenie? Wyjaśniamy.

"Sophia" wywodzi się z języka greckiego, gdzie oznacza "mądrość". Mówi się, że kobiety noszące to imię charakteryzuje niezwykła inteligencja. Słyną także z ogromnej wrażliwości i uporu. Choć potrafią walczyć o to, w co wierzą, są przy tym bardzo uczuciowe i ponad wszystko cenią wartości rodzinne.