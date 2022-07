W "M jak miłość" grał Mateusza Mostowiaka. Jak wygląda teraz 20-letni już aktor?

Krystian Domagała jest aktywny w mediach społecznościowych. Prowadzi profil na Instagramie, który obserwuje prawie 18 tys. osób. Stąd wiadomo, że jest już po maturze, zdał prawo jazdy oraz prawdopodobnie interesuje się reżyserią. Jednak to granie w "M jak miłość" jest największą częścią jego życia. "Bardzo zżyłem się z serialem ‘M jak miłość’ i jego całą niezawodną ekipą. Kocham to, co robię" – czytamy na stornie wywiadymarioli.blogspot.com. Ostatnio pojawił się nawet na instagramowej relacji Katarzyny Cichopek, która z rozczuleniem mówiła, że na jednym planie pojawiają się już od 20 lat. Aktor zapuścił zarost i jest nie do poznania. Zobaczcie sami.