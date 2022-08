"W moim domu nie było brudu i walających się butelek". Ewa wychowywała się z ojcem alkoholikiem

Moje poczucie bezpieczeństwa od dziecka było mocno zaburzone, więc potem weszłam w rolę bohatera. Chciałam ratować, neutralizować, pocieszać, brać na siebie odpowiedzialność. Utrudniało mi to dorosłe życie. My, DDA, przegapiamy moment, kiedy schematy z dzieciństwa, które dawniej pomagały nam funkcjonować, w dorosłym życiu już nie działają. Statystyki mówią, że około 30. roku życia syndrom DDA jest najbardziej widoczny, bo wtedy zaczyna się pewna odpowiedzialność, mamy bagaż doświadczeń. I zauważamy, że coś nie gra. Niektórzy wtedy pytają: dlaczego mnie to spotyka? A niektórzy: co mogę z tym zrobić? Ale żeby zadać sobie to drugie pytanie, trzeba upaść bardzo nisko, na dno. Póki mamy jeszcze na kogo zwalić winę, to będziemy to robić. Ale gdy życie zaczyna wymykać nam się z rąk, to bardzo mocny sygnał, że problem nie jest w drugiej osobie, tylko w nas.