Marta Markiewicz gorzko o dawnym życiu: Ćpałam i piłam, a dzień zlewał się z nocą

Nie ma do końca czegoś takiego jak walka z nałogiem. To ciężka praca po totalnym poddaniu się. Najpierw następuje rezygnacja. Mówisz sobie: "nie chcę już, zrobię to, co mi każecie, ale nie chcę już". Po dwóch latach życia w trzeźwości zaczęłam czuć stabilniejsza, po trzech stałam na własnych nogach. Teraz jestem w stanie stwierdzić, że w miarę normalnie funkcjonuję, ale to nie jest tak, że jestem wyleczona. Zdrowienie to ciągła praca nad sobą i może ona trwać do końca życia.