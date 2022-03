W Moskwie zatrzymano dzieci. Protestowały przeciwko toczącej się wojnie

Rosjanie nie chcą wojny

To, czego świadkiem jest cały świat, przyprawia o dreszcze. Rozpętana przez Władimira Putina i jego służby wojna jest ogromną tragedią. Jak wiadomo, w Rosji siana jest dezinformacja; spora część obywateli nie ma świadomości, co tak naprawdę dzieje się w Ukrainie. Potwierdzają to również wypowiedzi wielu rosyjskich żołnierzy, którzy przed kamerami wyznali, iż nie wiedzieli o tym, że jadą, aby walczyć i oddawać śmiercionośne strzały.