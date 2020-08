W nowej bajce Disneya główna postać jest biseksualna. Produkcja wydała oficjalne stanowisko

Choć w produkcjach Disneya pojawiały się już postacie nieheteronormatywne, to nigdy nie występowały w roli głównych bohaterów. Przełom nastąpił niedawno za sprawą krótkometrażowej animacji "Out", która opowiada o homoseksualnym Gregu. Teraz postać biseksualna pojawia się w serialu Disney Channel. Co o niej wiadomo?