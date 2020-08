Starsza kobieta zaatakowała 10-latkę. "Gówniaro, dlaczego nie masz maseczki!"

Do zdarzenia miało dojść w sobotę około godziny 16. Weronika wybrała się do przyjaciółki, aby pojeździć na jednośladzie. Kiedy wracała do domu, na swojej drodze spotkała starszą kobietę z psem. "Kiedy Weronika chciała wjechać na osiedle, kobieta złapała za kierownicę hulajnogi i zaczęła nią szarpać, wykrzykując: Gówniaro, dlaczego nie masz maseczki!" – podaje "Super Express".