W pracy miała drugiego "męża". Eksperci przyklaskują takim relacjom

Zjawisko stare jak świat

Współcześnie taką osobę nazywa się work husband/wife (z ang. "pracowy" mąż/żona). Choć work husband/wife brzmi nowocześnie, to samo zjawisko jest stare jak świat. To ta koleżanka lub ten kolega z pracy, co do których nasza druga połówka zapewnia, że "nie trzeba się martwić". - Nigdy nie nazwaliśmy się work husband/wife, ale to było coś na kształt bardzo bliskiej relacji, która wyglądała jak platoniczne małżeństwo. Nie było między nami chemii, kontaktu fizycznego, choć być może trudno w to uwierzyć, nie zmierzaliśmy w stronę romansu – przekonuje Karolina.