Uprawiają seks w miejscach publicznych. "Chodzi o zastrzyk adrenaliny"

Dominika Frydrych, dziennikarka Wirtualnej Polski: W mediach głośno było niedawno o parze turystów z Koszalina, która uprawiała seks o 10:30 przy ul. Piotrkowskiej w Łodzi. Tłumaczyli funkcjonariuszom, że była to "chwila zapomnienia". To nie był jedyny taki przypadek – co jakiś czas takie informacje pojawiają się w mediach. Co skłania ludzi do tego, że decydują się na seks w miejscu publicznym – i może to być nawet centrum miasta w ciągu dnia?