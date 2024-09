W PRL‑u uchodził za "największego amanta". Nigdy się nie ożenił

Jerzy Połomski, znany jako "książę polskiej piosenki", przez całe swoje życie był symbolem elegancji. Słynął ze swojego szarmanckiego uśmiechu. Przyciągał tłumy fanów, którzy zasypywali go listami.

Choć był jednym z największych artystów estradowych w Polsce, w życiu prywatnym świadomie wybrał samotność. Połomski był bardzo skryty, dbał o swoją prywatność. Po latach przyznał jednak, co może być powodem, przez który nigdy nie zdecydował się na stały związek.

Mroczny sekret piosenki Połomskiego. Oto co za nią stoi

Mroczny sekret piosenki Połomskiego. Oto co za nią stoi

Jak dodał w tej samej rozmowie, związek był jego zdaniem rodzajem uzależnienia. Z partnerem wszystkim trzeba się dzielić, a nie każdy jest stworzony do takiego życia.

Kiedy poruszał ten sam wątek z Onetem, wyjawił, że być może nie był w ogóle stworzony do stałych związków.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!