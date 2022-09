Jerzy Połomski był jednym z amantów PRL-u. "Kobietom wiele zawdzięczam"

Jerzy Połomski z nikim się nie związał. Plotkowano o jego romansie ze znaną pogodynką

Jerzy Połomski był uznawany za prawdziwego amanta. Mimo to nigdy nie zdecydował się na stały związek i nie założył rodziny. "Jestem samotny żaglowiec, jak żagiel na wzburzonym morzu. Bardzo mi to odpowiada, daje mi swobodę. Ominęły mnie wichury namiętności i nieważne, co ludzie sobie myślą, o co mnie podejrzewają. Ja mam inną prawdę, ale w ogóle mnie to nie interesuje, co sobie kto o mnie myśli. To moje prywatne sprawy" - mówił w rozmowie z "Super Expressem".