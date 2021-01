W Rosji zajęcia z morsowania zostały wprowadzone do… przedszkoli

Przedszkolaki morsują. Oblewają się lodowatą wodą

W polskich przedszkolach w czasie zimy maluchy siedzą w ciepłych salach i bawią się zabawkami. To czas, kiedy raczej rezygnuje się ze spacerów, by dzieci przypadkiem się nie przeziębiły. Kraje czy regiony, w których jest naprawdę zimno, podchodzą do tego tematu zupełnie inaczej. W Szwecji dzieci bawią się na zewnątrz nawet w deszczu i przy silnym mrozie. Ma to na celu podnoszenie ich odporności. Rosjanie z kolei postanowili wprowadzić w przedszkolach lekcje morsowania.