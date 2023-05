W Sopocie ledwo chodziła. Problemy były też na ściance

Polsat SuperHit Festiwal 2023 w Operze Leśnej zbliża się do końca. Drugiego dnia imprezy swoje występy zaprezentowali: Edyta Górniak, Maryla Rodowicz, Kayah, T.Love, Alicja Majewska, Lemon, Kamil Bednarek, Michał Szpak, Ørganek i Paweł Domagała. Odbyły się także jubileusze: 25-lecie zespołu Golec uOrskiestra i 30-lecie zespołu IRA, a także 40-lecie Macieja Maleńczuka.

Edyta Golec pojawiła się w sopockiej Operze Leśnej razem z zespołem Golec uOrkiestra. Folkowa kapela otworzyła drugi dzień festiwalowych występów. Publiczność i widzowie usłyszeli największe hity zespołu: "Crazy is my life", "Lornetkę" w nowej, elektronicznej aranżacji, utwór "Górą ty" wykonany razem z Gromee, a także odświeżone "Ściernisko".

To wyjątkowy koncert dla zespołu, który obchodzi właśnie ćwierćwiecze pracy artystycznej. Po występie na sopockiej scenie Nina Terentiew nagrodziła ich specjalną statuetką.

Członkowie zespołu Golec uOrkiestra pojawili się po chwili na ściance dla fotoreporterów. Uwagę stylizacją przykuła Edyta Golec, która założyła długą, czarno-białą suknię podkreślającą talię, z rozcięciem eksponującym nogi. Żona Łukasza Golca wybrała do tego czerwone akcenty - duże kolczyki w kształcie kółek oraz szpilki.

