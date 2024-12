W te święta podaruj najbliższym odrobinę magii

Płatna współpraca z marką Avon

To nie tylko jedna z naszych ulubionych tradycji (w końcu każdy uwielbia dostawać prezenty!), ale i jedna z najpiękniejszych. Dlaczego? Bo święta to także radość płynąca z dawania i przekazywania bez słów, że ktoś jest dla nas ważny. A co lepiej pokazuje nasze zainteresowanie drugą osobą, jeśli nie wybór prezentu idealnie trafiającego w jej gust?

No właśnie.

Zapraszamy zatem do przeglądu najpiękniejszych prezentów świątecznych z oferty Avon. Takich, które nie tylko zachwycą osobę obdarowaną, ale też – co równie ważne – nie nadwyrężą twojego portfela i pozwolą ci podarować bliskim więcej… za mniej.

Radość z odliczania do świąt

Prezent, który pozwala cieszyć się odliczaniem do świąt i jednocześnie odkrywać kosmetyczne niespodzianki, to idealny wybór dla każdej kobiety. W końcu wiele z nas uwielbia eksperymentować i poznawać nowe produkty! Zatem jeśli twoja mama, siostra, partnerka lub przyjaciółka lubi testować różne kosmetyki, kalendarz adwentowy będzie strzałem w dziesiątkę! W ofercie Avon znajdziesz aż cztery propozycje, które umilą obdarowanej przez ciebie osobie ten wyjątkowy czas. Możesz zrobić również niespodziankę samej sobie i odkryć kosmetyki, które sprawią Ci wiele radości!

Pytanie tylko, który wybrać? Cóż, jeśli celujesz w prezent dla prawdziwej fanki pielęgnacji i kolorówki, wybierz Kalendarz adwentowy 24 dni (429 zł), który skrywa w sobie makijażowe perełki, takie jak tusz Geniusz i szminka Hydramatic, klasyki pielęgnacyjne (serum i krem pod oczy z Protinolem™) oraz zapachy z linii Far Away. Te z nas, które stawiają przede wszystkim na dbanie o kondycję skóry, docenią Kalendarz adwentowy 12 dni pielęgnacji (219 zł), który pozwoli rozpieścić zarówno twarz (serum z witaminą C), jak i ciało (kosmetyki i akcesoria w nim ukryte pozwalają zmienić każdą łazienkę w salon SPA). Podobny, 12-dniowy format ma też Kalendarz adwentowy z zapachami do domu (129 zł), który pełen jest świątecznych aromatów i bestsellerów z linii Festive Spice, Wonderland i Gingerbread. A jeśli szukasz czegoś bardziej… błyszczącego, wybierz Kalendarz adwentowy z biżuterią (69,99 zł), który w 24 okienkach skrywa prawdziwe skarby i nowe ozdoby do twojej kolekcji!













Luksusowe perfumy czy jedwabiście gładka skóra

Luksusowe perfumy czy kosmetyki zapewniające jedwabistą gładkość skóry? Jeśli nie wiesz, co wybrać, zajrzyj na łazienkową półkę osoby, którą chcesz obdarować, i zobacz, co na niej odnajdziesz. Uzbrojona w tę wiedzę będziesz miała pewność, co z oferty marki Avon wybrać pod tegoroczną choinkę.

Miłośniczka wyjątkowych zapachów zdecydowanie doceni zestawy z linii Far Away. Far Away Beyond The Moon to prawdziwe perfumy wyróżniające się najwyższym stężeniem olejków aromatycznych, w których rolę gra kwiat belle de nuit. Idealne dla kobiet pewnych siebie i wiedzących, czego chcą. Z kolei Far Away Glamour to iście gwiazdorskie połączenie czarnego piżma, wanilii i pomarańczy, które przyciąga uwagę innych. Oba zapachy dostępne są w zestawach z balsamami do ciała o tym samym aromacie (od 99,99 zł). To nie tylko sposób na piękny prezent, ale i… przedłużenie trwałości zapachu na skórze.

A jeśli nie perfumy, to co? Posiadaczki dojrzałej cery ucieszą się z zestawu liftingujących kosmetyków do twarzy Anew (99,99 zł), który pozwala uzyskać prawdziwie luksusową gładkość oraz miękkość skóry. W eleganckim pudełku znajdują się 4 elementy niezbędne do osiągnięcia tego efektu – krem na dzień z SPF, krem na noc, podwójny program liftingujący okolice oczu i serum do twarzy. Ich bazą są składniki o udowodnionej skuteczności, czyli peptydy i Protinol™.

A teraz – coś dla panów!

W świecie kosmetycznych prezentów, gdzie większość produktów przeznaczona jest dla kobiet, łatwo zapomnieć o mężczyznach. A przecież podarunki ze świata beauty mogą sprawić im ogromną przyjemność! Zestawy pielęgnacyjne dla panów (od 69,99 zł) to idealne połączenie praktycznych produktów, takich jak antyperspirant i żel pod prysznic z odrobiną luksusu w postaci perfum. Obok kultowej linii Wild Country znajdziesz też nowoczesną kompozycję Full Speed, pełną jałowca, cyprysu i piżma, która przyśpieszy bicie serca.

Prezenty dla twojej drugiej połówki mogą też być uniwersalne! W końcu nie raz i nie dwa każdej z nas zdarzało się podebrać ukochanemu jakiś kosmetyk (i vice versa!). Dlatego masz tu okazję, by podarować mu coś, z czego sama będziesz z przyjemnością korzystać! Na start wybierz swój ulubiony zapach: jabłka i czarne wiśnie, świeżo upieczone ciasteczka czy owoce leśne w czekoladzie. Następnie podaruj pod choinkę produkty o tych aromatach i cieszcie się nimi wspólnie! Czy będzie to zestaw składający się z jabłkowo-wiśniowego uniwersalnego kremu 3 w 1, dwóch balsamów do ciała, kremu do rąk oraz żelu do mycia ciała (od 10,99 zł), czy owocowo-czekoladowy płyn do kąpieli i balsam (od 9,99 zł)? A może Piernikowe Love, czyli kremowy żel pod prysznic, mydło w płynie i aromatyczna mgiełka do ciała (od 11,99 zł)? Ty decydujesz, czym oboje będziecie pachnieć!

Urocze drobiazgi na każdą okazję

Czyli wszystko to, co możesz dodać do głównego prezentu lub dyskretnie wsunąć pod poduszkę 6 grudnia! W świątecznej ofercie Avon znajdziesz je w formie kremów do rąk i balsamów do ust z limitowanej edycji o zapachu szarlotki oraz wanilii i fig (od 5,99 zł). A jeśli szukasz też czegoś wyjątkowego do kąpieli, wybierz apetycznie pachnące płyny Bubble Bath, zamknięte w kultowych opakowaniach przypominających bombki (od 9,99 zł).

Zestawy świąteczne będą dostępne w katalogu Avon 11/2024 i 12/2024. Można je zamówić u Konsultantek Avon lub kupić za pośrednictwem strony www.avon.pl. Każdy prezent od Avon to więcej niż tylko kosmetyk. Kupując produkty marki, wspierasz miliony kobiet na całym świecie, pomagając im zarabiać, rozwijać się i wykorzystywać swój potencjał.

