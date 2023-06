W telewizji wyglądała inaczej. Pokazano zdjęcia z prób

Maryla Rodowicz w młodzieżowym wydaniu

Maryla Rodowicz dobrała do tego niebieskie dzwony. Jeśli chodzi o krój, to jesteśmy na tak – rozszerzające się nogawki w stylu lat 80. wróciły do mody. Lecz odcień jeansu gryzie się kurtką. Gwiazda polskiej estrady wskoczyła ponadto w białe buty sportowe, a na nos włożyła okulary przeciwsłoneczne z kocimi oprawkami. Trzeba przyznać, że wyglądała szalenie świeżo.