W ten sposób się nie maluj. Inaczej dodasz sobie lat

Kolejny krok to podkład. Kobiety dojrzałe powinny zrezygnować z podkładów matujących , a zamiast nich wybierać te z wykończeniem satynowym (świetny efekt dają delikatne, błyszczące drobinki). Cera dojrzała nie lubi się także z pudrami – jeśli faktycznie jest taka potrzeba, warto zdecydować się na puder sypki i zaaplikować go pędzlem tylko w strefie T. Dlaczego tak a nie inaczej? Podkład matujący i puder to kombo, które sprawia, że każda zmarszczka jest podkreślona.

Podobnie ma się sprawa z cieniami – matowe warto wymienić na te z delikatnym połyskiem. Panie, które borykają się z opadającą powieką, powinny zrezygnować z kreski, bo raczej nigdy nie wyjdzie tak, by efekt był korzystny. Z co z brwiami? Warto unikać ich mocnego podkreślania .

