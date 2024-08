Natychmiast wyeliminuj z szafy. Te kolory postarzają

Stylistki od dawna apelują do kobiet po 40. roku życia, aby pozbywały się z szafy czarnych ubrań, zwłaszcza tych noszonych blisko twarzy. Ten kolor, najbardziej ze wszystkich, postarza. Kobiety go lubią – głównie dlatego, że pochłania światło i optycznie zmniejsza sylwetkę. W rzeczywistości czarne ubrania wyrządzają więcej szkody niż pożytku . Podkreślają zmarszczki, cienie pod oczami i wszelkie inne niedoskonałości. Sprawiają, że cera traci blask, staje się poszarzała.

