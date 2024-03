W trakcie programu powiedziała o chorobie. Przeszła poważną operację

U dziennikarki wiele lat temu wykryto chorobę autoimmunologiczną

Kilka lat temu, prezenterka ujawniła, że zmaga się z poważną chorobą autoimmunologiczną Gravesa-Basedowa. Ta dolegliwość może prowadzić do stanu nadczynności tarczycy, co objawia się nadmierną ilością hormonów tarczycy we krwi. Osoby dotknięte tą chorobą doświadczają różnorodnych objawów, takich jak utrata wagi czy osłabienie.