Stawia granicę jako babcia. "Nie mam obowiązku opiekować się wnukami"

- Myślę, że trzeba od razu takie sprawy regulować. Trzeba się umówić, że będę wam pomagać jeśli tylko będę mogła. (...) Szanujmy się, bo to jest kwestia szacunku. To nie jest tak, że babcia ma obowiązek opiekować się wnukami, ale dzieci szanujcie swoje mamy, bo one się napracowały, już wychowują was - zaznaczyła.