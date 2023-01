W tych koszulach nocnych poczujesz się jak bogini. Aż szkoda w nich (tylko) spać

Ok, przyznaję, nigdy nie byłam fanką koszul nocnych (jak widać, nie bez powodu) i przez długi czas nie interesowałam się tym, co nowego w tej kategorii zapiszczało. I bardzo tego żałuję, bo dopiero teraz doszło do mnie, że współczesne koszule nocne ni jak mają się do moich wspomnień sprzed lat. One są przepiękne! Do tego stopnia, że miałam problem z wyborem dla was tych najlepszych, ale jednak udało się. Spójrzcie tylko.